Лунин: В Реале говорят, что лучшим вторым голкипером мира я уже стал. Надо побороться за №1
Но сначала нужно выиграть конкуренцию у Куртуа
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Украинский голкипер "
– Куртуа переходил в "Реал" из "Челси" со статусом основного голкипера, а у тебя никогда не было статуса топ-футболиста в Европе.
– Это реально усложняет. Тем более оно ценится, особенно мной – куда я уже дошел без всякого статуса, без каких-либо гарантий, что я прихожу на какое-то место, от никому неизвестного до конкурирующего за первое место. Мне кажется, что это неплохой прогресс.
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– Мне кажется, что тебя воспринимают как Начо – человека, который всегда подстрахует и будет в топе. Но первым тебя не готовы воспринимать люди.
– Я это воспринимаю немного с улыбкой, с моментом шутки, но и с долей правды. Это не мои слова, а людей из клуба, экспертов – лучшим вторым голкипером мира я уже стал. Надо побороться за №1.
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