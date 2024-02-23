Официально. Молодой талант Металлурга перешел в словацкий клуб
В ДАК 1904 будет играть еще один украинец
Фото: МФК Металург
18-летний форвард "Металлурга" Глеб Толок продолжит карьеру в словацком клубе ДАК 1904, сообщает официальный сайт запорожцев.
Арендное соглашение с правом выкупа рассчитано до конца текущего года.
В этом сезоне Глеб провел 11 матчей во Второй лиге, в которых забил 4 мяча и оформил один ассист. Также он привлекался к поединкам основной команды "Металлурга" в Первой лиге.
Напомним, в составе ДАК 1904 выступают двое украинцев - Тарас Качараба и Игорь Харатин. Также украинский специалист Глеб Платов работает в словацком клубе в качестве спортивного директора.
ДАК 1904 занимает 4-е место в турнирной таблице словацкой Суперлиги.
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