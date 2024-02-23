  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Официально. Молодой талант Металлурга перешел в словацкий клуб
В тренде

Официально. Молодой талант Металлурга перешел в словацкий клуб

Наши за границей

В ДАК 1904 будет играть еще один украинец

Официально. Молодой талант Металлурга перешел в словацкий клуб

Фото: МФК Металург

Новина українською

18-летний форвард "Металлурга" Глеб Толок продолжит карьеру в словацком клубе ДАК 1904, сообщает официальный сайт запорожцев.

Арендное соглашение с правом выкупа рассчитано до конца текущего года.

В этом сезоне Глеб провел 11 матчей во Второй лиге, в которых забил 4 мяча и оформил один ассист. Также он привлекался к поединкам основной команды "Металлурга" в Первой лиге.

Напомним, в составе ДАК 1904 выступают двое украинцев - Тарас Качараба и Игорь Харатин. Также украинский специалист Глеб Платов работает в словацком клубе в качестве спортивного директора.

ДАК 1904 занимает 4-е место в турнирной таблице словацкой Суперлиги.

По теме
yellow-arrow
Трубин прокомментировал выход Бенфики в 1/8 финала Лиги Европы
yellow-arrow
Лунин: В Реале говорят, что лучшим вторым голкипером мира я уже стал. Надо побороться за №1
yellow-arrow
Трубин получил одну из лучших оценок за матч против Тулузы
Металлург (Запорожье) ДАК 1904 (Дунайска-Стреда Металлург-2 (Запорожье)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
mfcmetalurg.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости