Официально. Молодой талант Металлурга перешел в словацкий клуб

18-летний форвард "Металлурга" Глеб Толок продолжит карьеру в словацком клубе ДАК 1904, сообщает официальный сайт запорожцев.

Арендное соглашение с правом выкупа рассчитано до конца текущего года.

В этом сезоне Глеб провел 11 матчей во Второй лиге, в которых забил 4 мяча и оформил один ассист. Также он привлекался к поединкам основной команды "Металлурга" в Первой лиге.

Напомним, в составе ДАК 1904 выступают двое украинцев - Тарас Качараба и Игорь Харатин. Также украинский специалист Глеб Платов работает в словацком клубе в качестве спортивного директора.

ДАК 1904 занимает 4-е место в турнирной таблице словацкой Суперлиги.