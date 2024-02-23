Лунин: То, что я недоволен в Реале, все и так прекрасно знают. Я и к Мистеру ходил...
Кипер не показывает свое недовольство публично
Фото: Getty Images
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин рассказал, почему не показывал свою недовольство количеством игровой практики публично.
- В работе, на тренировках, когда ты понимаешь, что у тебя вот он шанс играть больше, что-то да и меняется в тренировках, твоем поведении, в процессе. В играх ты больше заводишься. Не знаю, как это правильно объяснить. Но ходить рычать...
- Часто футболисты давление на клуб оказывают через интервью. Выходит интервью, где говорят: "Мы недовольны, я не понимаю, и пусть задумаются".
- То, что я недоволен, все и так прекрасно понимают, и я об этом говорил. Я и к Мистеру ходил, и с тренером вратарей разговаривал, и с клубом разговаривал. Это все прекрасно знают. Просто я делаю это не публично, а как говорится, как мужчины: пошел и с глазу на глаз разговаривали.
Уже у таких тренеров есть своя точка зрения, и они ее придерживаются. Да, я могу своими определенными действиями изменить ее, мне кажется, я в определенной степени ее изменил. Поэтому надо продолжать, чтобы изменить ее полностью, - сказал Лунин.
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