Лунин: То, что я недоволен в Реале, все и так прекрасно знают. Я и к Мистеру ходил...

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин рассказал, почему не показывал свою недовольство количеством игровой практики публично.

- В работе, на тренировках, когда ты понимаешь, что у тебя вот он шанс играть больше, что-то да и меняется в тренировках, твоем поведении, в процессе. В играх ты больше заводишься. Не знаю, как это правильно объяснить. Но ходить рычать...

- Часто футболисты давление на клуб оказывают через интервью. Выходит интервью, где говорят: "Мы недовольны, я не понимаю, и пусть задумаются".

- То, что я недоволен, все и так прекрасно понимают, и я об этом говорил. Я и к Мистеру ходил, и с тренером вратарей разговаривал, и с клубом разговаривал. Это все прекрасно знают. Просто я делаю это не публично, а как говорится, как мужчины: пошел и с глазу на глаз разговаривали.

Уже у таких тренеров есть своя точка зрения, и они ее придерживаются. Да, я могу своими определенными действиями изменить ее, мне кажется, я в определенной степени ее изменил. Поэтому надо продолжать, чтобы изменить ее полностью, - сказал Лунин.