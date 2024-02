Забарный - лидер сезона топ-5 лиг среди молодых игроков по количеству заблокированных ударов

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный лидирует в рейтинге молодых игроков (не старше 21 года) топ-5 европейских лиг по количеству заблокированных ударов в сезоне 2023/24 по данным Wyscout.

В активе 21-летнего украинца 20 заблокированных ударов в нынешнем сезоне.

В список лучших также вошли Джерред Брентвейт из "Эвертона", Джорджо Скальвини из "Аталанты", Аруна Сангант из "Гавра", Раду Дрегушин из "Тоттенхэма", Теден Менджи из "Лутона" и Мурило из "Ноттингем Форест".

Напомним, что в текущем сезоне украинский защитник провел за "Борнмут" 28 матчей во всех турнирах без результативных действий.

