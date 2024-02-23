Забарный - лидер сезона топ-5 лиг среди молодых игроков по количеству заблокированных ударов
Украинский защитник снова в топах
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Борнмута"
В активе 21-летнего украинца 20 заблокированных ударов в нынешнем сезоне.
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В список лучших также вошли Джерред Брентвейт из "Эвертона", Джорджо Скальвини из "Аталанты", Аруна Сангант из "Гавра", Раду Дрегушин из "Тоттенхэма", Теден Менджи из "Лутона" и Мурило из "Ноттингем Форест".
Напомним, что в текущем сезоне украинский защитник провел за "Борнмут" 28 матчей во всех турнирах без результативных действий.
Players aged 21 and less with the most shots blocked in Europe's top 5 leagues 23/24 by Wyscout:— Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) February 22, 2024
????????Illya Zabarnyi - 20
????????????????????????????Jarrad Branthwaite - 17
????????Giorgio Scalvini - 14
????????Arouna Sanganté - 14
????????Radu Drăgușin - 13
????????????????????????????Teden Mengi - 13
????????Murillo - 13
Some top box defenders here! ???? pic.twitter.com/1CH2sFv9wv
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