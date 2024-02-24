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Тренер сборной Греции: Мудрику нужно сделать упор на чем-то одном

Наши за границей
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Бывший игрок Челси дал рекомендации для Мудрика

Тренер сборной Греции: Мудрику нужно сделать упор на чем-то одном

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-хавбек "Челси" и тренер сборной Греции Густаво Пойет поделился мыслями о том, что мешает Мудрику раскрыться в "Челси".

"Я не знаю Мудрика лично, но вижу, что у него очень большой потенциал. Мне кажется, что ему нужно сделать упор на чем-нибудь одном, например, на скорости. Это поможет ему раскрыться", — приводит слова Пойета The Chelsea Chronicle.

Напомним, за этот сезон Михаил Мудрик отыграл 19 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
The Chelsea Chronicle
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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MaximSK (Киев)
24.02.2024 в 11:17
Похоже Почеттино больше не рассчитывает на Мудрика, поэтому уже поздно ему что-то советовать, Мудрику надо готовиться к матчам сборных, видимо там будет его следующая игра
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Комментарии 2
MaximSK (Киев)
24.02.2024 в 11:17
Похоже Почеттино больше не рассчитывает на Мудрика, поэтому уже поздно ему что-то советовать, Мудрику надо готовиться к матчам сборных, видимо там будет его следующая игра
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0
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.02.2024 в 12:20
учитывая то, что мудрика не выставляют летом, рассчитывают. как ни странно, но выставляют работягу галлахера
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