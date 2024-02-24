Тренер сборной Греции: Мудрику нужно сделать упор на чем-то одном

Экс-хавбек "Челси" и тренер сборной Греции Густаво Пойет поделился мыслями о том, что мешает Мудрику раскрыться в "Челси".

"Я не знаю Мудрика лично, но вижу, что у него очень большой потенциал. Мне кажется, что ему нужно сделать упор на чем-нибудь одном, например, на скорости. Это поможет ему раскрыться", — приводит слова Пойета The Chelsea Chronicle.

Напомним, за этот сезон Михаил Мудрик отыграл 19 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.