Источник: Артем Довбик и Виктор Цыганков останутся в Ла Лиге
Жирона довольна работой украинцев
Жирона
"Жирона" намерена предложить новые контракты Довбику и Цыганкову. Об этом сообщает Lesportiu De Сatalunya.
Как говорится в источнике, руководство "Жироны" работает над подготовкой состава к следующему году. Они составили список игроков, которые собираются сохранить на следующий сезон. В этот список попали Артем Довбик и Виктор Цыганков. Отмечается, что в случае попадания в Лигу чемпионов в "Жирону" прибудут новые денежные поступления, которые помогут сохранить старых игроков и приобрести новых.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, Виктор Цыганков присоединился к "Жироне" зимой 2023 года, а Довбык - летом того же года. За этот сезон Артём отыграл 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 7 результативных передач. Виктор отыграл в 20 матчах во всех турнирах, в которых отличился 5 забитыми голами и 3 ассистами.
Популярное сейчас
- Черноморец: Конфликт в Совиньоне
- Фридман: Коломойский, безусловно, невиновен. Он должен выйти из СИЗО на свободу
- Раскрыты имена игроков, от которых Челси собирается избавиться
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка товарища Зинченко по линии обороны Арсенала. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико