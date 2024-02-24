Источник: Артем Довбик и Виктор Цыганков останутся в Ла Лиге

"Жирона" намерена предложить новые контракты Довбику и Цыганкову. Об этом сообщает Lesportiu De Сatalunya.

Как говорится в источнике, руководство "Жироны" работает над подготовкой состава к следующему году. Они составили список игроков, которые собираются сохранить на следующий сезон. В этот список попали Артем Довбик и Виктор Цыганков. Отмечается, что в случае попадания в Лигу чемпионов в "Жирону" прибудут новые денежные поступления, которые помогут сохранить старых игроков и приобрести новых.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, Виктор Цыганков присоединился к "Жироне" зимой 2023 года, а Довбык - летом того же года. За этот сезон Артём отыграл 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 7 результативных передач. Виктор отыграл в 20 матчах во всех турнирах, в которых отличился 5 забитыми голами и 3 ассистами.