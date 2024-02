Мудрик: На Уэмбли ощущается атмосфера финала

Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик поделился своими ожиданиями от матча против "Ливерпуля" в финале Кубка английской лиги, который состоится сегодня в 17:00.

Mykhailo Mudryk:



"I’m very excited especially against a big team like Liverpool. It will be an interesting game. I have played at Wembley before. It’s a massive stadium, 80,000 or so and you feel this atmosphere and it’s a proper stadium for a final."



[via @ChelseaFC]