Мудрик: На Уэмбли ощущается атмосфера финала
Украинский хавбек – об ожиданиях от финала Кубка английской лиги
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик поделился своими ожиданиями от матча против "Ливерпуля" в финале Кубка английской лиги, который состоится сегодня в 17:00.
"Я очень взволнован, особенно против такой великой команды, как "Ливерпуль". Это будет интересная игра. Я уже играл на "Уэмбли" ранее. Это огромный стадион, около 80 000 зрителей, вы чувствуете атмосферу игры, это очень подходящий стадион для финала", — сказал Мудрик.
Mykhailo Mudryk:— Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) February 25, 2024
"I’m very excited especially against a big team like Liverpool. It will be an interesting game. I have played at Wembley before. It’s a massive stadium, 80,000 or so and you feel this atmosphere and it’s a proper stadium for a final."
[via @ChelseaFC]
Напомним, что в текущем сезоне украинец провел 25 матчей за "Челси", отличившись 4 голами и 3 результативными передачами, при этом три последних поединка "синих" Михаил провел в запасе.
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