  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Мудрик: На Уэмбли ощущается атмосфера финала
В тренде

Мудрик: На Уэмбли ощущается атмосфера финала

Наши за границей

Украинский хавбек – об ожиданиях от финала Кубка английской лиги

Мудрик: На Уэмбли ощущается атмосфера финала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик поделился своими ожиданиями от матча против "Ливерпуля" в финале Кубка английской лиги, который состоится сегодня в 17:00.

"Я очень взволнован, особенно против такой великой команды, как "Ливерпуль". Это будет интересная игра. Я уже играл на "Уэмбли" ранее. Это огромный стадион, около 80 000 зрителей, вы чувствуете атмосферу игры, это очень подходящий стадион для финала", — сказал Мудрик.

Напомним, что в текущем сезоне украинец провел 25 матчей за "Челси", отличившись 4 голами и 3 результативными передачами, при этом три последних поединка "синих" Михаил провел в запасе.

По теме
yellow-arrow
Челси – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Лиги
yellow-arrow
Бенфика - Портимоненсе: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии
yellow-arrow
Реал – Севилья: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости