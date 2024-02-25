Мудрик: На Уэмбли ощущается атмосфера финала

Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик поделился своими ожиданиями от матча против "Ливерпуля" в финале Кубка английской лиги, который состоится сегодня в 17:00.

"Я очень взволнован, особенно против такой великой команды, как "Ливерпуль". Это будет интересная игра. Я уже играл на "Уэмбли" ранее. Это огромный стадион, около 80 000 зрителей, вы чувствуете атмосферу игры, это очень подходящий стадион для финала", — сказал Мудрик.

Mykhailo Mudryk:



"I’m very excited especially against a big team like Liverpool. It will be an interesting game. I have played at Wembley before. It’s a massive stadium, 80,000 or so and you feel this atmosphere and it’s a proper stadium for a final."



[via @ChelseaFC] — Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) February 25, 2024

Напомним, что в текущем сезоне украинец провел 25 матчей за "Челси", отличившись 4 голами и 3 результативными передачами, при этом три последних поединка "синих" Михаил провел в запасе.