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Мудрик - в запасе на финал Кубка Лиги

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Михаил снова не попал в стартовый состав

Мудрик - в запасе на финал Кубка Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Михаил Мудрик снова не попал в стартовый состав "Челси". Маурисио Почеттино оставил украинца на скамейке запасных на финал Кубка Лиги против "Ливерпуля".

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Украинский вингер не появлялся на поле в последних 3-х поединках. Всего у него 25 появлений на поле в этом сезоне. Где он отметился 4 голами и 3 ассистами.

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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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