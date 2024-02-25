Мудрик - в запасе на финал Кубка Лиги

Михаил Мудрик снова не попал в стартовый состав "Челси". Маурисио Почеттино оставил украинца на скамейке запасных на финал Кубка Лиги против "Ливерпуля".

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Украинский вингер не появлялся на поле в последних 3-х поединках. Всего у него 25 появлений на поле в этом сезоне. Где он отметился 4 голами и 3 ассистами.