Три английских клуба отслеживают ситуацию с Довбиком, - журналист
Претендентов на украинца все больше
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Три английских клуба проявляют интерес к 26-летнему украинскому форварду "
Речь идет о "Ньюкасле", "Арсенале" и "Вест Хэме".
Источник пишет о том, что вышеназванные клубы отслеживают ситуацию с форвардом.
Кроме того, украинца связывают с клубами Ла Лиги, Серии А и Бундеслиги.
Напомним, что в текущем сезоне Довбик провел 28 матчей за "Жирону" во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 7 ассистов.
????❗???????? ???? #Girona❗— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 26, 2024
Arsenal, West Ham United ve Newcastle United are monitoring the situation of Artem Dovbyk.
▫️Clubs from La Liga, Serie A and Bundesliga have been linked with the 26-year-old Ukrainian striker. pic.twitter.com/QV2N6XxlzA
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