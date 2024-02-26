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Три английских клуба отслеживают ситуацию с Довбиком, - журналист

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Претендентов на украинца все больше

Три английских клуба отслеживают ситуацию с Довбиком, - журналист

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Три английских клуба проявляют интерес к 26-летнему украинскому форварду "Жироны" Артему Довбику. Об этом сообщает журналист изданий Goal та ESPN Экрем Конур.

Речь идет о "Ньюкасле", "Арсенале" и "Вест Хэме".

Источник пишет о том, что вышеназванные клубы отслеживают ситуацию с форвардом.

Кроме того, украинца связывают с клубами Ла Лиги, Серии А и Бундеслиги.

Напомним, что в текущем сезоне Довбик провел 28 матчей за "Жирону" во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 7 ассистов.

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