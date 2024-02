Три английских клуба отслеживают ситуацию с Довбиком, - журналист

Три английских клуба проявляют интерес к 26-летнему украинскому форварду " Жироны " Артему Довбику. Об этом сообщает журналист изданий Goal та ESPN Экрем Конур.

Речь идет о "Ньюкасле", "Арсенале" и "Вест Хэме".

Источник пишет о том, что вышеназванные клубы отслеживают ситуацию с форвардом.

Кроме того, украинца связывают с клубами Ла Лиги, Серии А и Бундеслиги.

Напомним, что в текущем сезоне Довбик провел 28 матчей за "Жирону" во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 7 ассистов.

