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Зинченко должен восстановиться к ближайшему матчу Арсенала

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В понедельник канониры сыграют с Шеффилдом

Зинченко должен восстановиться к ближайшему матчу Арсенала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко, вероятно, будет готов помочь своей команде в матче 27-го тура АПЛ по футболу против "Шеффилд Юнайтед", который состоится в понедельник, 4 марта.

Как сообщает The Standard, украинец успешно проходит курс реабилитации после травмы и в ближайшие дни вернется в общую группу команды.

Окончательное решение об его участие в поединке будет принято в конце недели после прохождении всех медицинских тестов и оценки физического состояния украинца.

Напомним, что Зинченко получил травму икроножной мышцы в недавнем матче "канониров" против "Ливерпуля" в начале февраля. В этом сезоне он провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Evening Standard
Опубликовал: Михаил Черныш
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