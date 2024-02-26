Зинченко должен восстановиться к ближайшему матчу Арсенала
В понедельник канониры сыграют с Шеффилдом
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "
Как сообщает The Standard, украинец успешно проходит курс реабилитации после травмы и в ближайшие дни вернется в общую группу команды.
Окончательное решение об его участие в поединке будет принято в конце недели после прохождении всех медицинских тестов и оценки физического состояния украинца.
Напомним, что Зинченко получил травму икроножной мышцы в недавнем матче "канониров" против "Ливерпуля" в начале февраля. В этом сезоне он провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
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