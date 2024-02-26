Зинченко должен восстановиться к ближайшему матчу Арсенала

Украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко, вероятно, будет готов помочь своей команде в матче 27-го тура АПЛ по футболу против "Шеффилд Юнайтед", который состоится в понедельник, 4 марта.

Как сообщает The Standard, украинец успешно проходит курс реабилитации после травмы и в ближайшие дни вернется в общую группу команды.

Окончательное решение об его участие в поединке будет принято в конце недели после прохождении всех медицинских тестов и оценки физического состояния украинца.

Напомним, что Зинченко получил травму икроножной мышцы в недавнем матче "канониров" против "Ливерпуля" в начале февраля. В этом сезоне он провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.