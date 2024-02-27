Шахаб покинул иранский Персеполис. Его контакт все еще принадлежит Заре
Где нападающий продолжит карьеру, пока что неясно
Фото: ФК Заря Луганск
Иранский "Персеполис" прекратил сотрудничество с форвардом Шахабом Захеди, контракт которого принадлежит "
28-летний нападающий играл в "Персеполисе" с лета прошлого года на правах аренды, воспользовавшись Annexe 7 ФИФА.
В текущем сезоне Шахаб провел за "Персеполис" 22 официальных поединка, в которых отличился 7 голами и 2 ассистами.
О ближайшем будущем Захеди пока ничего неизвестно, однако его соглашение с "Зарей" рассчитан до конца текущего сезона.
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Источник:ФК Персеполис
Опубликовал: Михаил Черныш
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