  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Шахаб покинул иранский Персеполис. Его контакт все еще принадлежит Заре
В тренде

Шахаб покинул иранский Персеполис. Его контакт все еще принадлежит Заре

Наши за границей
Обновлено

Где нападающий продолжит карьеру, пока что неясно

Шахаб покинул иранский Персеполис. Его контакт все еще принадлежит Заре

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Иранский "Персеполис" прекратил сотрудничество с форвардом Шахабом Захеди, контракт которого принадлежит "Заре".

28-летний нападающий играл в "Персеполисе" с лета прошлого года на правах аренды, воспользовавшись Annexe 7 ФИФА.

В текущем сезоне Шахаб провел за "Персеполис" 22 официальных поединка, в которых отличился 7 голами и 2 ассистами.

О ближайшем будущем Захеди пока ничего неизвестно, однако его соглашение с "Зарей" рассчитан до конца текущего сезона.

По теме
yellow-arrow
Между Реалом и Жироной шесть очков, Атлетико замыкает первую четверку. Турнирная таблица Ла Лиги
yellow-arrow
Цыганков — хорошо, Довбик - плохо. Жирона — Райо Вальекано 3:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Примера. Жирона - Райо Вальекано 3:0. Цыганков и Савио прерывают серию без побед
Заря (Луганск) Персеполис (Иран) Шахаб Захеди
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Персеполис
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости