Шахаб покинул иранский Персеполис. Его контакт все еще принадлежит Заре

Иранский "Персеполис" прекратил сотрудничество с форвардом Шахабом Захеди, контракт которого принадлежит " Заре ".

28-летний нападающий играл в "Персеполисе" с лета прошлого года на правах аренды, воспользовавшись Annexe 7 ФИФА.

В текущем сезоне Шахаб провел за "Персеполис" 22 официальных поединка, в которых отличился 7 голами и 2 ассистами.

О ближайшем будущем Захеди пока ничего неизвестно, однако его соглашение с "Зарей" рассчитан до конца текущего сезона.