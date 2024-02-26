  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Дал на точность. Цыганков открыл счет в матче с Райо. Видео гола
В тренде

Дал на точность. Цыганков открыл счет в матче с Райо. Видео гола

Наши за границей
Обновлено

Жирона пытается не отпустить Реал

Дал на точность. Цыганков открыл счет в матче с Райо. Видео гола

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

26 февраля матчем "Жирона" - "Райо Вальекано" закрывался календарь 26-го тура Ла Лиги.

В стартовом составе каталонцев вышли оба украинца команды - Артем Довбик и Виктор Цыганков.

А на 52-й минуте Цыганков открыл счет, на исполнение дав после поперечного паса Гутьерреса.

1:0 в матче, текстовый онлайн которого ведет UA-футбол.

Также отметим, что Виктор забивает за "Жирону" во втором матче подряд. Это его шестой мяч в текущем чемпионате.

По теме
yellow-arrow
Цыганков — хорошо, Довбик - плохо. Жирона — Райо Вальекано 3:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Примера. Жирона - Райо Вальекано 3:0. Цыганков и Савио прерывают серию без побед
yellow-arrow
АПЛ. Вест Хэм – Брентфорд 4:2. La Isla BOWENita
Виктор Цыганков Жирона Райо Вальекано (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
27.02.2024 в 00:24
Цыган молодец а Довбик не работает головой поэтому и не забивает
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
27.02.2024 в 00:24
Цыган молодец а Довбик не работает головой поэтому и не забивает
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости