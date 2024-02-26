Дал на точность. Цыганков открыл счет в матче с Райо. Видео гола

26 февраля матчем "Жирона" - "Райо Вальекано" закрывался календарь 26-го тура Ла Лиги.

В стартовом составе каталонцев вышли оба украинца команды - Артем Довбик и Виктор Цыганков.

А на 52-й минуте Цыганков открыл счет, на исполнение дав после поперечного паса Гутьерреса.

1:0 в матче, текстовый онлайн которого ведет UA-футбол .

Также отметим, что Виктор забивает за "Жирону" во втором матче подряд. Это его шестой мяч в текущем чемпионате.