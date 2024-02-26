Дал на точность. Цыганков открыл счет в матче с Райо. Видео гола
Жирона пытается не отпустить Реал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
26 февраля матчем "Жирона" - "Райо Вальекано" закрывался календарь 26-го тура Ла Лиги.
В стартовом составе каталонцев вышли оба украинца команды - Артем Довбик и Виктор Цыганков.
А на 52-й минуте Цыганков открыл счет, на исполнение дав после поперечного паса Гутьерреса.
1:0 в матче,
Также отметим, что Виктор забивает за "Жирону" во втором матче подряд. Это его шестой мяч в текущем чемпионате.
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alex.belogubko (одесса)
27.02.2024 в 00:24
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