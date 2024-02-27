Зинченко: Надеюсь вернуться на поле очень скоро
Алекс восстанавливается после травмы, полученной в начале февраля
Фото: arsenal.com
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко рассказал, что вскоре вернется на футбольное поле.
"Надеюсь вернуться на поле очень-очень скоро, потому что сейчас такой период, когда очень важные игры не только в клубе, но и за сборную.
Поэтому надеюсь на скорейшее восстановление. Я уже очень близок к этому", — сказал Александр.
Напомним, что Зинченко получил травму икроножной мышцы в матче против "Ливерпуля" (3:1) в начале февраля. В этом сезоне он провел 27 матчей за "канониров", забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
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Ранее сообщалось, что Зинченко должен восстановиться к ближайшему матчу "Арсенала".
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