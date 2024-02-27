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Зинченко: Надеюсь вернуться на поле очень скоро

Наши за границей
Обновлено

Алекс восстанавливается после травмы, полученной в начале февраля

Зинченко: Надеюсь вернуться на поле очень скоро

Фото: arsenal.com

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко рассказал, что вскоре вернется на футбольное поле.

"Надеюсь вернуться на поле очень-очень скоро, потому что сейчас такой период, когда очень важные игры не только в клубе, но и за сборную.

Поэтому надеюсь на скорейшее восстановление. Я уже очень близок к этому", — сказал Александр.

Напомним, что Зинченко получил травму икроножной мышцы в матче против "Ливерпуля" (3:1) в начале февраля. В этом сезоне он провел 27 матчей за "канониров", забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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Ранее сообщалось, что Зинченко должен восстановиться к ближайшему матчу "Арсенала".

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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Telegram-канал Мейнкастерська
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
27.02.2024 в 10:06
Зина не спеши больше продержишься в Арсенале а то пахнет жареным
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
27.02.2024 в 10:06
Зина не спеши больше продержишься в Арсенале а то пахнет жареным
Ответить
0
0

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