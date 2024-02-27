Зинченко: Надеюсь вернуться на поле очень скоро

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко рассказал, что вскоре вернется на футбольное поле.

"Надеюсь вернуться на поле очень-очень скоро, потому что сейчас такой период, когда очень важные игры не только в клубе, но и за сборную.

Поэтому надеюсь на скорейшее восстановление. Я уже очень близок к этому", — сказал Александр.