Цыганков: Важная победа Жироны над Райо Вальекано, продолжаем мечтать
Каталонская команда прервала неудачную серию в Ла Лиге
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков прокомментировал разгромную победу над "Райо Вальекано" (3:0) в матче 26-го тура Ла Лиги. Напомним, украинец отметился голом на 52-й минуте.
"Моя семья – мое вдохновение.
Важная победа для команды, продолжаем мечтать", – написал Виктор на своей странице в Instagram.
Напомним, в этом сезоне Цыганков провел 25 матчей за "Жирону" во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 ассиста.
Читайте также“Довбик сыграл как третьесортный форвард, решающее действие Цыганкова”. Игроки Жироны получили оценки за матч с Райо Вальекано
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Семейная травма". Легионер Шахтера объяснил, почему не хочет возвращаться в Украину
- Тройки разбились. Итоги 26-го тура Серии А
- Между Реалом и Жироной шесть очков, Атлетико замыкает первую четверку. Турнирная таблица Ла Лиги
- “Каждую неделю он тихо делает два-три сейва, которые спасают Реал”. В Испании оценили игру Лунина в матче с Севильей
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка товарища Зинченко по линии обороны Арсенала. ФОТО
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн