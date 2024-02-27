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Цыганков: Важная победа Жироны над Райо Вальекано, продолжаем мечтать

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Цыганков: Важная победа Жироны над Райо Вальекано, продолжаем мечтать

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков прокомментировал разгромную победу над "Райо Вальекано" (3:0) в матче 26-го тура Ла Лиги. Напомним, украинец отметился голом на 52-й минуте.

"Моя семья – мое вдохновение.

Важная победа для команды, продолжаем мечтать", – написал Виктор на своей странице в Instagram.

Напомним, в этом сезоне Цыганков провел 25 матчей за "Жирону" во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 ассиста.

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Виктор Цыганков Жирона Райо Вальекано (Мадрид)
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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