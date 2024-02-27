"Победа на нашем стадионе очень важна". Довбик - о 3:0 с Райо Вальекано

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик поделился эмоциями после победы над "Райо Вальекано" (3:0) в чемпионате Испании.

"Победа на нашем стадионе очень важна, потому что это как наш дом", - написал Довбик в Instagram.

Напомним, "Жирона" победила со счетом 3:0, а один из голов на счету Виктора Цыганкова. Благодаря этому, жирондинцы прервали трехматчевую серию без побед и и вернулись на второе место турнирной таблицы.