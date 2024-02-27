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"Победа на нашем стадионе очень важна". Довбик - о 3:0 с Райо Вальекано

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Украинский форвард прокомментировал результат поединка

"Победа на нашем стадионе очень важна". Довбик - о 3:0 с Райо Вальекано

Фото: Instagram

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Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик поделился эмоциями после победы над "Райо Вальекано" (3:0) в чемпионате Испании.

"Победа на нашем стадионе очень важна, потому что это как наш дом", - написал Довбик в Instagram.

Напомним, "Жирона" победила со счетом 3:0, а один из голов на счету Виктора Цыганкова. Благодаря этому, жирондинцы прервали трехматчевую серию без побед и и вернулись на второе место турнирной таблицы.

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Артем Довбик Жирона Райо Вальекано (Мадрид)
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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