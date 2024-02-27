Палкин: Для меня Мудрик — самый талантливый и уникальный игрок в мире

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в комментарии британским СМИ продолжает поддерживать вингера Михаила Мудрика, которого "горняки" продали в " Челси " за 70 млн евро, однако украинец пока что не заиграл в Лондоне на должном уровне.

"Могу вам сказать, что для меня Мудрик — самый талантливый и уникальный игрок в мире. Для того, чтобы получить от Мудрика максимум, как они рассчитывают, в него нужно вкладываться. И эти инвестиции не являются деньгами.

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Инвестиция — это время, которое тренерский штаб сможет потратить, пообщаться и тесно с ним поработать. Мудрик - молодой парень, который перешел в АПЛ из украинской лиги. Это совершенно другой мир, совершенно другие уровни, совершенно другой футбол. Я считаю, что если тренерский штаб посвятит ему какое-то время, он вернется в три, четыре или пять раз лучше", - сказал Палкин.

Напомним, что в текущем сезоне АПЛ украинец провел за "Челси" 19 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.