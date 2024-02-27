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Палкин: Для меня Мудрик — самый талантливый и уникальный игрок в мире

Наши за границей
Обновлено

Гендир Шахтера уверен, что для того, чтобы вингер раскрылся в Челси, нужно время

Палкин: Для меня Мудрик — самый талантливый и уникальный игрок в мире

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в комментарии британским СМИ продолжает поддерживать вингера Михаила Мудрика, которого "горняки" продали в "Челси" за 70 млн евро, однако украинец пока что не заиграл в Лондоне на должном уровне.

"Могу вам сказать, что для меня Мудрик — самый талантливый и уникальный игрок в мире.

Для того, чтобы получить от Мудрика максимум, как они рассчитывают, в него нужно вкладываться. И эти инвестиции не являются деньгами.

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Инвестиция — это время, которое тренерский штаб сможет потратить, пообщаться и тесно с ним поработать.

Мудрик - молодой парень, который перешел в АПЛ из украинской лиги. Это совершенно другой мир, совершенно другие уровни, совершенно другой футбол. Я считаю, что если тренерский штаб посвятит ему какое-то время, он вернется в три, четыре или пять раз лучше", - сказал Палкин.

Напомним, что в текущем сезоне АПЛ украинец провел за "Челси" 19 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Standard
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
28.02.2024 в 00:10
что Галкин может сказать --одели англичан всунули туфту
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0
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
28.02.2024 в 00:10
что Галкин может сказать --одели англичан всунули туфту
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1
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
28.02.2024 в 00:04
Питань немає!!! Але тільки не гравець, а легкоатлет...
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