Палкин: Для меня Мудрик — самый талантливый и уникальный игрок в мире
Гендир Шахтера уверен, что для того, чтобы вингер раскрылся в Челси, нужно время
Getty Images / Global Images Ukraine
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в комментарии британским СМИ продолжает поддерживать вингера Михаила Мудрика, которого "горняки" продали в "
"Могу вам сказать, что для меня Мудрик — самый талантливый и уникальный игрок в мире.
Для того, чтобы получить от Мудрика максимум, как они рассчитывают, в него нужно вкладываться. И эти инвестиции не являются деньгами.
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Инвестиция — это время, которое тренерский штаб сможет потратить, пообщаться и тесно с ним поработать.
Мудрик - молодой парень, который перешел в АПЛ из украинской лиги. Это совершенно другой мир, совершенно другие уровни, совершенно другой футбол. Я считаю, что если тренерский штаб посвятит ему какое-то время, он вернется в три, четыре или пять раз лучше", - сказал Палкин.
Напомним, что в текущем сезоне АПЛ украинец провел за "Челси" 19 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
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