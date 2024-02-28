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Морозюк – о Красаве: Если бы таких россиян было больше, то, думаю, таких событий не было бы сейчас в Украине

Наши за границей
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Николай рассказал, как он оказался в кипрском клубе российского блогера

Морозюк – о Красаве: Если бы таких россиян было больше, то, думаю, таких событий не было бы сейчас в Украине

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Бывший защитник "Динамо" Николай Морозюк рассказал, как и где он встретил первіе дни большой войны, и почему перешел в кипрский клуб, владельцем которого является российский блогер Евгений Савин, также известный как Красава.

– Я был в то время в Турции с семьей. Это первые месяцы войны. Немного трудно было вообще понять, как, что и к чему. Мы проживали в Турции, у меня было в планах найти какой-то неплохой вариант продолжения в Турции.

– Ты разорвал уже на тот момент контракт с "Черноморцем"?

– У меня был контракт, но я, в принципе, не рассчитывал возвращаться. Если взять так в целом – это только по семейным обстоятельствам, потому что я не мог вернуться один, с семьей – это вообще категорически нет.

С командой в Турции у меня не складывается. То, что я хотел, не было, потому что я легионер. Там очень жесткие лимиты были в тех сезонах.

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И все, я понимаю, что с футболом, наверное, уже буду подвязывать. И здесь мы решаем страну, где мы можем жить. То есть Турция нам вообще не подходит, и мы ищем.

И тут как раз в этот момент появляются Панков и Женя Савин. Мы связались, я полетел на Кипр с ними встретиться. Я вообще хотел понять. За Савиным я просто много лет следил как за блогером, мне было интересно. Но лично с ним я не был в каких-то близких отношениях.

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Я прилетел, стал расспрашивать, узнавать, кто, как и что. Потому что у меня было так же, как, наверное, и у каждого из нас, отношение к любому россиянину.

И в течение 4 дней я понял, это лично мой вывод, что это, наверное, тот россиянин, благодаря которому… Если бы таких россиян было больше, то, я думаю, никогда в жизни таких событий не происходило бы сейчас в нашей стране.

– Был кто-то из твоего окружения, кто тебя отговаривал? Ты из Червонограда Львовской области, у тебя там семья. Кто-то говорил, что не стоит?

– Нет, из моей семьи не было. Из окружения просто спрашивали, как, что. Но я скажу так: вы знакомы с ним лично? Просто если бы вы были лично знакомы – вы просто поняли бы, о чем человек вообще, его отношение.

Когда он делал это видео, его предупреждали, что его ждет. То есть это его сознательный был выбор, он заблаговременно вывез семью и так далее. То есть, последствия ему расписали заранее: если ты выпускаешь это видео – не будет этого, этого, этого, и ты будешь как беглец.

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Источник:
Брутальний Футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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