WhoScored и SofaScore оценили игру Забарного в матче против Лестер Сити
Статистические порталы оценили игру украинца в матче Кубка Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
27 февраля состоялся матч "Борнмут" против "Лестер Сити" в рамках пятого круга Кубка Англии (0:1).
Украинец Илья Забарный вышел в стартовом составе команды и отыграл до финального свистка.
После завершения игры статистические порталы оценили игру украинского защитника в 7.0 (sofascore) и 6.8 (whoscored). Лучшим в рейтинге команды украинца оказался полузащитник Филипп Биллинг, он получил 8.5 и 7.6 соответственно от обоих порталов.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
За все игровое время Забарный отдал 61/78 (78%) точных передач, имел успех в 3 удачных обводках из четырех, выиграл 3 воздушные единоборства и в целом сделал 91 касание к мячу.
Популярное сейчас
- Александрия признала ошибку с незаявленным игроком на матч с Шахтером. Спортдир отстранен от должности
- Александрия может получить техпоражение в матче с Шахтером из-за участия незаявленного игрока
- Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. ФОТО
- “Каждую неделю он тихо делает два-три сейва, которые спасают Реал”. В Испании оценили игру Лунина в матче с Севильей
- Красотка дня. Дочь итальянской легенды и возлюбленная аргентинской звезды Марселя. ФОТО
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО