WhoScored и SofaScore оценили игру Забарного в матче против Лестер Сити

27 февраля состоялся матч "Борнмут" против "Лестер Сити" в рамках пятого круга Кубка Англии (0:1).

Украинец Илья Забарный вышел в стартовом составе команды и отыграл до финального свистка.

После завершения игры статистические порталы оценили игру украинского защитника в 7.0 (sofascore) и 6.8 (whoscored). Лучшим в рейтинге команды украинца оказался полузащитник Филипп Биллинг, он получил 8.5 и 7.6 соответственно от обоих порталов.

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За все игровое время Забарный отдал 61/78 (78%) точных передач, имел успех в 3 удачных обводках из четырех, выиграл 3 воздушные единоборства и в целом сделал 91 касание к мячу.