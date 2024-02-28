Воспитанник Шахтера перешел в европейский клуб, возглавляемый украинцем
В этой команде играет Георгий Цитаишвили
Фото: ФК Ордабаси
Украинский защитник Евгений Чаговец продолжит карьеру в Грузии. 25-летний футболист перешел в "Динамо" Батуми, сообщает клубная пресс-служба.
Срок действия соглашения не разглашается, но Transfermarkt утверждает, что контракт рассчитан до 31 декабря 2024 года. Переход состоялся на правах свободного агента, так как зимой он покинул литовский "Ритеряй".
Напомним, Чаговец является воспитанником "Шахтера", но на профессиональном уровне не сыграл ни одного матча в Украине. Ранее он выступал за белорусские "Минск" и "Рух", а также казахстанский "Ордабасы".
"Динамо" Батуми выиграло чемпионат по итогам сезона. Команду возглавляет украинец Андрей Демченко, а цвета клуба из Батуми защищает полузащитник Георгий Цитаишвили, арендованный у киевского "Динамо".
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