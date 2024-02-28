Зинченко: В современном футболе лидером команды является не только ее капитан

Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о матчах, в которых он был капитаном сине-желтых.

"Честно говоря, если вы видели игры, в которых я был капитаном сборной Украины, то я не чувствовал себя неловко. Я уже сыграл больше матчей за свою национальную команду, чем многие старшие ребята.

Но сегодня, в современном футболе, лидером команды является не только ее капитан. Если у вас много лидеров - это облегчает жизнь. Это то, что есть в сборной Украины на поле и за его пределами, а также в "Арсенале".

Думаю, я смотрю на слово "лидер" немного глубже, чем на другие слова. Лидером может быть парень, который не играет в команде регулярно, но то, как он ведет себя в команде, без него было бы гораздо сложнее", - отметил Зинченко.