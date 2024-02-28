Зинченко: Не могу представить, что моя семья должна прятаться в бомбоубежище

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко в который раз рассказал о жизни в Украине во время войны.

"Никто не может осознать, через что проходят украинцы, особенно те, кто сейчас находится в стране, пытаясь приспособиться к бомбам над головой.

У меня уже двое детей, и я не могу представить, что моя семья во время ночной сирены должна прятаться в бомбоубежище. Людям очень трудно объяснить, что происходит в Украине.

Но все мы, футболисты, играющие за рубежом, общаемся с людьми на родине и стараемся помочь, чем можем, пытаемся донести до людей по всему миру информацию о сложившейся ситуации.

Я понимаю, что в определенной степени люди устали от войны, но надо продолжать. Мы не знаем, что произойдет в ближайшие годы, поэтому должны держаться вместе.

Мы как игроки понимаем, что на нас лежит дополнительная ответственность. Что мы можем дать нашим людям дополнительные эмоции, заставить их улыбнуться, сделать их счастливыми хотя бы на несколько минут. Это наш долг - дарить им радость. Именно это мы и стараемся делать каждый раз, когда надеваем футболку с украинским гербом на груди.

То, как футбол объединился для Game4Ukraine, вызывает у меня чувство гордости. Если вы посмотрите на имена тех, кто играл, кто пришел нас поддержать, я очень горжусь. Главной целью было собрать деньги на восстановление школ в Украине, а также послать еще один мощный сигнал остальному миру, что Украина никогда не сдастся, и нашим людям на родине, что мы думаем о них", - сказал Зинченко.