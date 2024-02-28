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Украинский легионер резко раскритиковал мэра Запорожья из-за строительства туалетов. ФОТО

Наши за границей

Александр Драмбаев сам родом из Запорожья

Украинский легионер резко раскритиковал мэра Запорожья из-за строительства туалетов. ФОТО

Фото: instagram.com/nkosijek

Новина українською

Украинский защитник "Шахтера" Александр Драмбаев, который сейчас играет в аренде в хорватском "Осиеке", раскритиковал руководство родного города за необоснованные, по его мнению, траты во время войны.

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22-летний футболист, который является уроженцем Запорожья, показал, что в городе строят шикарные туалеты.

"Вот такие туалеты будут в Запорожье. Как вам? И еще можно взять в аренду при желании. Очень сильно бесит, все об этом знают, говорят и пишут, но ничего не делают.

В городе Запорожье очень много проблем с мэром, который делает все, что хочет, и чувствует себя безнаказанным", - написал Драмбаев в сториз Инстаграм, добавив фото.

Напомним, что исполняющим обязанности мэра Запорожья с сентября 2021 года является Анатолий Куртев.

Украинский легионер резко раскритиковал мэра Запорожья из-за строительства туалетов. ФОТО - изображение 1
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Источник:
Инстаграм
Опубликовал: Михаил Черныш
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