Украинский легионер резко раскритиковал мэра Запорожья из-за строительства туалетов. ФОТО

Украинский защитник "Шахтера" Александр Драмбаев, который сейчас играет в аренде в хорватском "Осиеке", раскритиковал руководство родного города за необоснованные, по его мнению, траты во время войны.

22-летний футболист, который является уроженцем Запорожья, показал, что в городе строят шикарные туалеты.

"Вот такие туалеты будут в Запорожье. Как вам? И еще можно взять в аренду при желании. Очень сильно бесит, все об этом знают, говорят и пишут, но ничего не делают. В городе Запорожье очень много проблем с мэром, который делает все, что хочет, и чувствует себя безнаказанным", - написал Драмбаев в сториз Инстаграм, добавив фото.

Напомним, что исполняющим обязанности мэра Запорожья с сентября 2021 года является Анатолий Куртев.