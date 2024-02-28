Украинский легионер резко раскритиковал мэра Запорожья из-за строительства туалетов. ФОТО
Александр Драмбаев сам родом из Запорожья
Фото: instagram.com/nkosijek
Украинский защитник "Шахтера" Александр Драмбаев, который сейчас играет в аренде в хорватском "Осиеке", раскритиковал руководство родного города за необоснованные, по его мнению, траты во время войны.
22-летний футболист, который является уроженцем Запорожья, показал, что в городе строят шикарные туалеты.
"Вот такие туалеты будут в Запорожье. Как вам? И еще можно взять в аренду при желании. Очень сильно бесит, все об этом знают, говорят и пишут, но ничего не делают.
В городе Запорожье очень много проблем с мэром, который делает все, что хочет, и чувствует себя безнаказанным", - написал Драмбаев в сториз Инстаграм, добавив фото.
Напомним, что исполняющим обязанности мэра Запорожья с сентября 2021 года является Анатолий Куртев.
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