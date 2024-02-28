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Израильский клуб заинтересовался вингером Динамо

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Кахим Перрис сейчас играет в аренде в Сабахе

Израильский клуб заинтересовался вингером Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Маккаби" Тель-Авив проявляет интерес к вингеру "Динамо" Кахиму Перрису, который сейчас играет в аренде в азербайджанском "Сабахе".

Как сообщает newsrnd "Маккаби" прорабатывает вариант с 24-летним Перрисом, однако необходимость его трансфера может отпасть, если новичок команды Анри Аддо сможет закрыть проблемную позицию вингера.

Напомним, что "Сабах" арендовал ямайца до конца сезона с правом выкупа. В текущем сезоне он провел 21 матч, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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Маккаби (Тель-Авив) Динамо (Киев) Сабах (Баку) Кахим Паррис
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Источник:
newsrnd
Опубликовал: Михаил Черныш
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