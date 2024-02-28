Израильский клуб заинтересовался вингером Динамо
Кахим Перрис сейчас играет в аренде в Сабахе
Фото: ФК Динамо Київ
"Маккаби" Тель-Авив проявляет интерес к вингеру "
Как сообщает newsrnd "Маккаби" прорабатывает вариант с 24-летним Перрисом, однако необходимость его трансфера может отпасть, если новичок команды Анри Аддо сможет закрыть проблемную позицию вингера.
Напомним, что "Сабах" арендовал ямайца до конца сезона с правом выкупа. В текущем сезоне он провел 21 матч, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
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Источник:newsrnd
Опубликовал: Михаил Черныш
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