Израильский клуб заинтересовался вингером Динамо

"Маккаби" Тель-Авив проявляет интерес к вингеру " Динамо " Кахиму Перрису, который сейчас играет в аренде в азербайджанском "Сабахе".

Как сообщает newsrnd "Маккаби" прорабатывает вариант с 24-летним Перрисом, однако необходимость его трансфера может отпасть, если новичок команды Анри Аддо сможет закрыть проблемную позицию вингера.

Напомним, что "Сабах" арендовал ямайца до конца сезона с правом выкупа. В текущем сезоне он провел 21 матч, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.