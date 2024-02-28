Зинченко: Футболисты на поле словно актеры в фильме, но за кадром много людей, которые делают этот фильм особенным
Футбол - это не только команда, которая играет на поле
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Арсенала"
"Это также заставило меня почувствовать великую гордость и благодарность Мартину Эдегору и Микелю Артете за эту возможность, а также Премьер-лиге за то, что позволили привлечь к этому внимание и прислать еще одно послание всему миру.
У меня хорошие отношения со всеми сотрудниками, и очень важно, что все мы чувствуем себя частью команды. Возможно, некоторые болельщики со всего мира смотрят на нас и думают, что "Арсенал" – это команда, которую они видят на поле. Это гораздо, гораздо больше. Это ребята, которые так тяжело работают на тренировочном поле и на стадионе, чтобы сделать эту команду, этот клуб успешным.
Мы, игроки, похожи на актеров в фильме, но за кадром много людей, которые делают этот фильм особенным. Без их вклада достичь какого-либо успеха было бы очень и очень тяжело", – заявил Зинченко.
Популярное сейчас
- Украинский легионер резко раскритиковал мэра Запорожья из-за строительства туалетов. ФОТО
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО
- Стало известно, какой телеканал покажет матч Динамо - Черноморец
- Обнародованы оценки Миколенко за очередной матч в Англии
- Красотка дня. Дочь итальянской легенды и возлюбленная аргентинской звезды Марселя. ФОТО
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО