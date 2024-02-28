Зинченко: Футболисты на поле словно актеры в фильме, но за кадром много людей, которые делают этот фильм особенным

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вспомнил матч АПЛ против "Лестера" (1:0) 25 февраля прошлого года, когда он вывел команду на поле с капитанской повязкой в цветах украинского флага.

"Это также заставило меня почувствовать великую гордость и благодарность Мартину Эдегору и Микелю Артете за эту возможность, а также Премьер-лиге за то, что позволили привлечь к этому внимание и прислать еще одно послание всему миру.

У меня хорошие отношения со всеми сотрудниками, и очень важно, что все мы чувствуем себя частью команды. Возможно, некоторые болельщики со всего мира смотрят на нас и думают, что "Арсенал" – это команда, которую они видят на поле. Это гораздо, гораздо больше. Это ребята, которые так тяжело работают на тренировочном поле и на стадионе, чтобы сделать эту команду, этот клуб успешным.

Мы, игроки, похожи на актеров в фильме, но за кадром много людей, которые делают этот фильм особенным. Без их вклада достичь какого-либо успеха было бы очень и очень тяжело", – заявил Зинченко.