Мудрик забил Лидсу в Кубке Англии. Это его 5-й гол в сезоне

" Челси " в рамках 1/8 финала Кубка Англии принимает "Лидс".

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик наконец-то вышел в стартовом составе своей команды и отметился забитым голом.

"Синие" пропустили первыми, однако вскоре отыгрались, а на 37-й минуте Мудрик вывел команду вперед, получив пас от Стерлинга и технично катнув в дальний угол – 2:1.

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Отметим, что это 5-й гол Мудрика в текущем сезоне.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.