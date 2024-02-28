Мудрик забил Лидсу в Кубке Англии. Это его 5-й гол в сезоне
Украинец вывел свою команду вперед
Getty Images / Global Images Ukraine
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Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик наконец-то вышел в стартовом составе своей команды и отметился забитым голом.
"Синие" пропустили первыми, однако вскоре отыгрались, а на 37-й минуте Мудрик вывел команду вперед, получив пас от Стерлинга и технично катнув в дальний угол – 2:1.
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Отметим, что это 5-й гол Мудрика в текущем сезоне.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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