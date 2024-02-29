  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Экс-вратарь Металлиста продолжит карьеру в чемпионате Казахстана
В тренде

Экс-вратарь Металлиста продолжит карьеру в чемпионате Казахстана

Наши за границей

Орест Костик перейдет в "Жетысу"

Экс-вратарь Металлиста продолжит карьеру в чемпионате Казахстана

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Украинский вратарь Орест Костик продолжит карьеру в Казахстане.

24-летний игрок подписал трудовое соглашение с клубом "Жетысу", сообщает Legioners.ua. По информации источника, контракт вратаря с новой командой рассчитан на 1 год.

Первую часть сезона 2023/24 Костик отыграл в "Дайнаве", которую покинул в январе свободным агентом. В составе литовского клуба он провел 8 матчей, в которых пропустил 9 голов. Еще в двух поединках он отстоял на "ноль".

Напомним, Костик - воспитанник львовских "Карпат". Также выступал за "Ниву" Тернополь, ПФК "Львов", "Металлист" и литовскую "Йонаву".

В прошлом сезоне "Жетысу" занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата Казахстана, набрав 29 очков.

По теме
yellow-arrow
Мудрик – лучший игрок матча Челси - Лидс по версии болельщиков
yellow-arrow
Цыганков претендует на звание игрока месяца в Жироне
yellow-arrow
Гол Мудрика, победа на последних минутах. Челси - Лидс 3:2. Видео голов и обзор матча
Жетысу (Талдыкорган) Орест Костик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Legioners_ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости