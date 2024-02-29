Экс-вратарь Металлиста продолжит карьеру в чемпионате Казахстана
Орест Костик перейдет в "Жетысу"
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Украинский вратарь Орест Костик продолжит карьеру в Казахстане.
24-летний игрок подписал трудовое соглашение с клубом "Жетысу", сообщает Legioners.ua. По информации источника, контракт вратаря с новой командой рассчитан на 1 год.
Первую часть сезона 2023/24 Костик отыграл в "Дайнаве", которую покинул в январе свободным агентом. В составе литовского клуба он провел 8 матчей, в которых пропустил 9 голов. Еще в двух поединках он отстоял на "ноль".
Напомним, Костик - воспитанник львовских "Карпат". Также выступал за "Ниву" Тернополь, ПФК "Львов", "Металлист" и литовскую "Йонаву".
В прошлом сезоне "Жетысу" занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата Казахстана, набрав 29 очков.
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