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Цыганков претендует на звание игрока месяца в Жироне

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У вингера 2 гола в 4 матчах

Цыганков претендует на звание игрока месяца в Жироне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский вингер Виктор Цыганков претендует на звание лучшего игрока "Жироны" по итогам февраля.

В уходящем месяце Виктор сыграл в четырех матчах и записал на свой счет два гола. Кроме 26-летнего украинца номинированы вратарь Пауло Гассанига, защитник Эрик Гарсия и атакующий полузащитник Савиньо.

Отметим, что ранее трижды кряду лучшим игроком месяца в команде признавали Артема Довбика.

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Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Girona FC
Опубликовал: Алина Ерофеева
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