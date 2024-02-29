Цыганков претендует на звание игрока месяца в Жироне

Украинский вингер Виктор Цыганков претендует на звание лучшего игрока "Жироны" по итогам февраля.

В уходящем месяце Виктор сыграл в четырех матчах и записал на свой счет два гола. Кроме 26-летнего украинца номинированы вратарь Пауло Гассанига, защитник Эрик Гарсия и атакующий полузащитник Савиньо.

Отметим, что ранее трижды кряду лучшим игроком месяца в команде признавали Артема Довбика.

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