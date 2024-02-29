Цыганков претендует на звание игрока месяца в Жироне
У вингера 2 гола в 4 матчах
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер Виктор Цыганков претендует на звание лучшего игрока "Жироны" по итогам февраля.
В уходящем месяце Виктор сыграл в четырех матчах и записал на свой счет два гола. Кроме 26-летнего украинца номинированы вратарь Пауло Гассанига, защитник Эрик Гарсия и атакующий полузащитник Савиньо.
Отметим, что ранее трижды кряду лучшим игроком месяца в команде признавали Артема Довбика.
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Проголосовать можно по этой ссылке.
Vota ara pel jugador ???? del mes de febrer!— Girona FC (@GironaFC) February 28, 2024
???? @GazzanigaPaulo
???????? Viktor Tsygankov
⚔️ @ericgm3
???? @OficialSavinho
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