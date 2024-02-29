СМИ: Ньюкасл интересуется Луниным и готов платить украинцу 6 млн евро в год
"Сороки" ищут толковую замену травмированному Нику Поупу
Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Ньюкасл" интересуется 25-летним украинским голкипером "
Как сообщает Defensa Central, "Ньюкасл" ищет конкурента своему основному киперу Нику Поупу, который получил серьезную травму и надолго выбыл из игры.
По данным источника, "сороки" готовы предложить Лунину зарплату в 6 млн евро в год, что вдвое больше, чем он будет получать в Мадриде, если подпишет с "Реалом" новый контракт.
В "Ньюкасле" надеются, что кроме финансовой составляющей, украинец может передумать подписывать с "Ралом" новый контракт в случае, если Тибо Куртуа после своего возвращения, которое планируется в конце сезона, снова безальтернативно займет место в воротах "сливочных".
Ранее сообщалось, что Лунин будет обсуждать возможное продление контракта со "сливочными" после завершения сезона. Сейчас у голкипера действует контракт до 2025 года.
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