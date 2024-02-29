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СМИ: Ньюкасл интересуется Луниным и готов платить украинцу 6 млн евро в год

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"Сороки" ищут толковую замену травмированному Нику Поупу

СМИ: Ньюкасл интересуется Луниным и готов платить украинцу 6 млн евро в год

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Ньюкасл" интересуется 25-летним украинским голкипером "Реала" Андрея Луниным.

Как сообщает Defensa Central, "Ньюкасл" ищет конкурента своему основному киперу Нику Поупу, который получил серьезную травму и надолго выбыл из игры.

По данным источника, "сороки" готовы предложить Лунину зарплату в 6 млн евро в год, что вдвое больше, чем он будет получать в Мадриде, если подпишет с "Реалом" новый контракт.

В "Ньюкасле" надеются, что кроме финансовой составляющей, украинец может передумать подписывать с "Ралом" новый контракт в случае, если Тибо Куртуа после своего возвращения, которое планируется в конце сезона, снова безальтернативно займет место в воротах "сливочных".

Ранее сообщалось, что Лунин будет обсуждать возможное продление контракта со "сливочными" после завершения сезона. Сейчас у голкипера действует контракт до 2025 года.

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Реал (Мадрид) Ньюкасл Андрей Лунин
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Источник:
Defensa Central
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Caballero (DC)
29.02.2024 в 17:43
Півмільйона в місяць. Хай 300 тисяч після податків. Але в Реалі Лунін заробляє 25 000 еврів, хай до 50 000 з преміями і бонусами.
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Комментарии 1
Caballero (DC)
29.02.2024 в 17:43
Півмільйона в місяць. Хай 300 тисяч після податків. Але в Реалі Лунін заробляє 25 000 еврів, хай до 50 000 з преміями і бонусами.
Ответить
0
2

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