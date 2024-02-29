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  4. Геллер: Русин – это не большой трансфер для Зари. Он стоит дороже, чем мы его продали
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Геллер: Русин – это не большой трансфер для Зари. Он стоит дороже, чем мы его продали

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Бывало и лучше

Геллер: Русин – это не большой трансфер для Зари. Он стоит дороже, чем мы его продали

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Президент "Зари" Евгений Геллер рассказал о продаже форварда луганчан Назария Русина в "Сандерленд".

"Русин – это не большой трансфер для "Зори". Я считаю, что он стоит дороже, чем мы его продали.

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Да, есть еще бонусы, но бонусы – это такое - повезет - не повезет", - сказал Геллер.

Напомним, что Русин перешел в "Сандерленд" летом прошлого года. По данным Тransfermarkt, английский клуб заплатил за украинца 2,5 миллиона евро.

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Заря (Луганск) Евгений Геллер Сандерленд
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
01.03.2024 в 00:32
Привіт Суркісу - Чохоналідзе! Ви його могли тільки десь в оренду вплинути, може ше і приплачували
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
01.03.2024 в 00:32
Привіт Суркісу - Чохоналідзе! Ви його могли тільки десь в оренду вплинути, може ше і приплачували
Ответить
0
0

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