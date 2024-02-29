Геллер: Русин – это не большой трансфер для Зари. Он стоит дороже, чем мы его продали
Бывало и лучше
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Президент "
"Русин – это не большой трансфер для "Зори". Я считаю, что он стоит дороже, чем мы его продали.
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Да, есть еще бонусы, но бонусы – это такое - повезет - не повезет", - сказал Геллер.
Напомним, что Русин перешел в "Сандерленд" летом прошлого года. По данным Тransfermarkt, английский клуб заплатил за украинца 2,5 миллиона евро.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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жека-киев (биг виладж)
01.03.2024 в 00:32
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