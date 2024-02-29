Геллер: Русин – это не большой трансфер для Зори. Он стоит дороже, чем мы его продали

Президент " Зари " Евгений Геллер рассказал о продаже форварда луганчан Назария Русина в "Сандерленд".

"Русин – это не большой трансфер для "Зори". Я считаю, что он стоит дороже, чем мы его продали.

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Да, есть еще бонусы, но бонусы – это такое - повезет - не повезет", - сказал Геллер.

Напомним, что Русин перешел в "Сандерленд" летом прошлого года. По данным Тransfermarkt, английский клуб заплатил за украинца 2,5 миллиона евро.