Украинский тренер прервал контракт с польским клубом

Украинский тренер "Томасовии" Богдан Блавацкий из-за семейных обстоятельств вынужден прервать сотрудничество с командой четвертой польской лиги, которую возглавлял больше года. Об этом утверждает Sport.ua.

Блавацкий взял отпуск на три месяца, у него действующий контракт до 30 июня 2024 года. До "Томасовии" 60-летний Блавацкий был главным тренером элитного "Львова" и еще ряда украинских команд.

В то же время в Польше еще продолжают работать несколько украинских тренеров: Николай Дремлюк возглавляет третьелиговую "Олимпию" (Замбрув), Тарас Ильницкий - четвертолиговую "Полонию" (Пшемысль), а Александр Шевелюхин является ассистентом руководителя перволиговой "Лехии" (Гданьск).