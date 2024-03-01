Украинский тренер прервал контракт с польским клубом
Богдан Блавацкий работал за рубежом больше года
Фото: ФК Львів
Украинский тренер "Томасовии" Богдан Блавацкий из-за семейных обстоятельств вынужден прервать сотрудничество с командой четвертой польской лиги, которую возглавлял больше года. Об этом утверждает Sport.ua.
Блавацкий взял отпуск на три месяца, у него действующий контракт до 30 июня 2024 года. До "Томасовии" 60-летний Блавацкий был главным тренером элитного "Львова" и еще ряда украинских команд.
В то же время в Польше еще продолжают работать несколько украинских тренеров: Николай Дремлюк возглавляет третьелиговую "Олимпию" (Замбрув), Тарас Ильницкий - четвертолиговую "Полонию" (Пшемысль), а Александр Шевелюхин является ассистентом руководителя перволиговой "Лехии" (Гданьск).
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