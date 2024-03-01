  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Украинский тренер прервал контракт с польским клубом
В тренде

Украинский тренер прервал контракт с польским клубом

Наши за границей

Богдан Блавацкий работал за рубежом больше года

Украинский тренер прервал контракт с польским клубом

Фото: ФК Львів

Новина українською

Украинский тренер "Томасовии" Богдан Блавацкий из-за семейных обстоятельств вынужден прервать сотрудничество с командой четвертой польской лиги, которую возглавлял больше года. Об этом утверждает Sport.ua.

Блавацкий взял отпуск на три месяца, у него действующий контракт до 30 июня 2024 года. До "Томасовии" 60-летний Блавацкий был главным тренером элитного "Львова" и еще ряда украинских команд.

В то же время в Польше еще продолжают работать несколько украинских тренеров: Николай Дремлюк возглавляет третьелиговую "Олимпию" (Замбрув), Тарас Ильницкий - четвертолиговую "Полонию" (Пшемысль), а Александр Шевелюхин является ассистентом руководителя перволиговой "Лехии" (Гданьск).

По теме
yellow-arrow
Известен балл Трубина за матч Кубка со Спортингом. ВИДЕО пропущенных украинцем голов
yellow-arrow
Кубок Португалии. Спортинг – Бенфика 2:1. При такой обороне и Трубин не поможет
yellow-arrow
Геллер: Русин – это не большой трансфер для Зари. Он стоит дороже, чем мы его продали
Богдан Блавацкий
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости