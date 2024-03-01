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В Реале начали подыскивать замену Лунину, если Андрей захочет уйти

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В Реале не уверены, что украинец захочет остаться после возвращения Куртуа

В Реале начали подыскивать замену Лунину, если Андрей захочет уйти

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Antonio Villalba/Real Madrid

Новина українською

Мадридский "Реал" начал присматривать замену украинскому голкиперу Андрею Лунину, если тот не захочет продлевать контракт с клубом.

В "Реале" довольны украинцем и надеются, что Андрей подпишет новый контракт, однако не исключают, что Лунин не захочет подписывать новое соглашение, ведь после возвращения Тибо Куртуа украинец может снова сесть на лавку.

В таком случае мадридскому клубу придется искать замену украинцу, и пока что главным претендентом на это место является Альваро Валлес из "Лас-Пальмаса".

Напомним, что недавно СМИ писали о том, что к Лунину проявляет интерес "Ньюкасл", который готов платить украинцу 6 млн евро в год.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Realmadridexclusivo
Опубликовал: Михаил Черныш
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