В Реале начали подыскивать замену Лунину, если Андрей захочет уйти

Мадридский " Реал " начал присматривать замену украинскому голкиперу Андрею Лунину, если тот не захочет продлевать контракт с клубом.

В "Реале" довольны украинцем и надеются, что Андрей подпишет новый контракт, однако не исключают, что Лунин не захочет подписывать новое соглашение, ведь после возвращения Тибо Куртуа украинец может снова сесть на лавку.

В таком случае мадридскому клубу придется искать замену украинцу, и пока что главным претендентом на это место является Альваро Валлес из "Лас-Пальмаса".