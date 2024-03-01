"Эта роль заставила его быть более вовлеченным в игру". Почеттино доволен игрой Мудрика на позиции "десятки"
Кажется, эксперимент удался
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино остался доволен игрой украинца Михаила Мудрика в матче Кубка Англии против "Лидса" (3:2), где менеджер довольно неожиданно использовал игрока на месте "десятки".
"Это была хорошая возможность помочь ему быть более вовлеченным в игру. Я был рад попробовать его на месте "десятки", хотя он и заканчивал игру на левом фланге.
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Это была та позиция, которая заставила его быть более вовлеченным и по-другому читать игру", - сказал Почеттино.
Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел 27 матчей во всех турнирах за "Челси", в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста.
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