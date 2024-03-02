  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Будущее Лунина снова под вопросом
В тренде

Будущее Лунина снова под вопросом

Наши за границей

Это лето будет решающим для украинца

Будущее Лунина снова под вопросом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Реал Мадрида" и национальной сборной Украины Андрей Лунин может перейти в АПЛ, если не увидит своего карьерного роста в Мадриде. Об этом сообщает Real Madrid Exclusivo.

По имеющейся информации, "Ньюкасл" сделал предложение по Лунину. "Реал Мадрид" обдумывает продажу украинца. "Сливочным" понравилось, как проявил себя Лунин на поле, и они хотели бы, чтобы он остался, и продолжал играть вторым номером после Куртуа. Отмечается, что Лунин покинет мадридский "Реал", если будет недоволен своим игровым временем.

Читайте такжеВ Реале начали подыскивать замену Лунину, если Андрей захочет уйти

Напомним, за этот сезон украинец провел 19 матчей во всех турнирах, пропустил 14 голов и 9 раз сохранил ворота сухими.

По теме
yellow-arrow
Валенсия - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
Мудрик может покинуть Челси следующего трансферного окна. Где окажется украинец
yellow-arrow
Вестерло уступил конкуренту в турнирной таблице, Сидорчук получил одну из самых плохих оценок
Ньюкасл Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Real Madrid Exclusivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости