Будущее Лунина снова под вопросом

Голкипер "Реал Мадрида" и национальной сборной Украины Андрей Лунин может перейти в АПЛ, если не увидит своего карьерного роста в Мадриде. Об этом сообщает Real Madrid Exclusivo.

По имеющейся информации, "Ньюкасл" сделал предложение по Лунину. "Реал Мадрид" обдумывает продажу украинца. "Сливочным" понравилось, как проявил себя Лунин на поле, и они хотели бы, чтобы он остался, и продолжал играть вторым номером после Куртуа. Отмечается, что Лунин покинет мадридский "Реал", если будет недоволен своим игровым временем.

Читайте также В Реале начали подыскивать замену Лунину, если Андрей захочет уйти

Напомним, за этот сезон украинец провел 19 матчей во всех турнирах, пропустил 14 голов и 9 раз сохранил ворота сухими.