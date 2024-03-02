Будущее Лунина снова под вопросом
Это лето будет решающим для украинца
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Голкипер "Реал Мадрида" и национальной сборной Украины Андрей Лунин может перейти в АПЛ, если не увидит своего карьерного роста в Мадриде. Об этом сообщает Real Madrid Exclusivo.
По имеющейся информации, "Ньюкасл" сделал предложение по Лунину. "Реал Мадрид" обдумывает продажу украинца. "Сливочным" понравилось, как проявил себя Лунин на поле, и они хотели бы, чтобы он остался, и продолжал играть вторым номером после Куртуа. Отмечается, что Лунин покинет мадридский "Реал", если будет недоволен своим игровым временем.
Напомним, за этот сезон украинец провел 19 матчей во всех турнирах, пропустил 14 голов и 9 раз сохранил ворота сухими.
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