Яремчук забивает в ворота Лунина. ВИДЕО

Роман Яремчук забивает свой 4-й гол за "Валенсию". Жертвой стал Андрей Лунин, который пропустил гол от украинского форварда. Сейчас "летучие мыши" впереди со счетом 2:0.

Роман перехватил неудачную передачу Карвахаля в сторону ворот, обыграл Лунина и забил в пустые ворота.