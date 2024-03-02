Яремчук забивает в ворота Лунина. ВИДЕО
Мадридский Реал уступает Валенсии 2:0
Getty Images/Global Images Ukraine
Роман Яремчук забивает свой 4-й гол за "Валенсию". Жертвой стал Андрей Лунин, который пропустил гол от украинского форварда. Сейчас "летучие мыши" впереди со счетом 2:0.
Роман перехватил неудачную передачу Карвахаля в сторону ворот, обыграл Лунина и забил в пустые ворота.
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¡GOOOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOOOL!— Valencia CF (@valenciacf) March 2, 2024
¡GOOOOOOL DE YAREMCHUK!
⚽ 2-0 | ⌚ 30' | #ValenciaRealMadrid ????⚪ pic.twitter.com/OdE9hewtDE
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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жажа_the_best (Харьков)
02.03.2024 в 22:53
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