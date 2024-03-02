  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Яремчук забивает в ворота Лунина. ВИДЕО
В тренде

Яремчук забивает в ворота Лунина. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено

Мадридский Реал уступает Валенсии 2:0

Яремчук забивает в ворота Лунина. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Роман Яремчук забивает свой 4-й гол за "Валенсию". Жертвой стал Андрей Лунин, который пропустил гол от украинского форварда. Сейчас "летучие мыши" впереди со счетом 2:0.

Роман перехватил неудачную передачу Карвахаля в сторону ворот, обыграл Лунина и забил в пустые ворота.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По теме
yellow-arrow
"Улыбнитесь, если вы самый недооцененный защитник в Премьер-лиге": пресс-служба Борнмута отметила Забарного
yellow-arrow
Яремчук vs Лунин. Валенсия – Реал Мадрид. АУДИО онлайн трансляция матча 27-го тура Примеры
yellow-arrow
Яремчук выйдет в старте на матч с Реалом
Роман Яремчук Реал (Мадрид) Валенсия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
02.03.2024 в 22:53
Какой ужас! Но время еще есть. Целый тайм!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
02.03.2024 в 22:53
Какой ужас! Но время еще есть. Целый тайм!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости