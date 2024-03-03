Украинский дуэт - в старте на матч Жироны с Мальоркой
Довбик и Цыганков выйдут с первых минут
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Артем Довбик и Виктор Цыганков выйдут с первых минут на матч против "Мальорки".
На счету Виктора 9 голов и 9 ассистов в 44 матчах за испанский клуб. Артем оформил 14 + 7 в 27 играх.
Поединок начнется в 19:30. Следите за событиями в нашей
???????? ???????????????????????? ????????????????! ????#RCDMallorcaGirona pic.twitter.com/OmLkKPTUju— Girona FC (@GironaFC) March 3, 2024
???????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????! ⚔️#RCDMallorcaGirona pic.twitter.com/TVQugdvBYA— Girona FC (@GironaFC) March 3, 2024
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Комитет судей не понял решения Мансано в матче Примеры с участием двух украинцев - Marca
- Еще 1160 ликвидированных россиян в сутки. Генштаб подытожил потери окупантов
- Украинский легионер резко раскритиковал мэра Запорожья из-за строительства туалетов. ФОТО
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Мое сердце разбито. Погба эмоционально отреагировал на свою дисквалификацию. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн