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Украинский дуэт - в старте на матч Жироны с Мальоркой

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Довбик и Цыганков выйдут с первых минут

Украинский дуэт - в старте на матч Жироны с Мальоркой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Артем Довбик и Виктор Цыганков выйдут с первых минут на матч против "Мальорки".

На счету Виктора 9 голов и 9 ассистов в 44 матчах за испанский клуб. Артем оформил 14 + 7 в 27 играх.

Поединок начнется в 19:30. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции.

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Мальорка Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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