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Стали известны оценки украинцев Жироны за матч против Мальорки: у Цыганкова больший балл, чем у Довбика

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Каталонцы снова уступили

Стали известны оценки украинцев Жироны за матч против Мальорки: у Цыганкова больший балл, чем у Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 27 тура чемпионата Испании "Мальорка" встречалась с "Жироной". Каталонцы уступили со счетом 0:1.

Оба украинца – Виктор Цыганков и Артем Довбик – провели по 90 минут в составе “Жироны”. Лучший балл от статистических порталов получил Цыганков.

SofaScore оценил действия Виктора в 7,3, а WhoScored – в 6,5. За время пребывания на поле вингер дважды пробил по воротам, выполнил один подкат и отдал 27 точных передач с 31 (87%).

Довбик получил бал 6,8 от SofaScore и 6,1 от WhoScored. На его счету ни одного удара, одна выигранная верховая борьба и 12 точных пасов с 16 (75%).

Для Цыганкова этот матч был 22 в текущем чемпионате, а для Довбика – 25.

"Жирона" находится на втором месте Ла Лиги с семью очками отставания от "Реала". Следующий матч команда проведет 9 марта против "Осасуны".

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Мальорка Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
WhoScored
Опубликовал: Максим Кучер
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