Стали известны оценки украинцев Жироны за матч против Мальорки: у Цыганкова больший балл, чем у Довбика
Каталонцы снова уступили
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 27 тура чемпионата Испании "Мальорка" встречалась с "Жироной". Каталонцы уступили со счетом 0:1.
Оба украинца – Виктор Цыганков и Артем Довбик – провели по 90 минут в составе “Жироны”. Лучший балл от статистических порталов получил Цыганков.
SofaScore оценил действия Виктора в 7,3, а WhoScored – в 6,5. За время пребывания на поле вингер дважды пробил по воротам, выполнил один подкат и отдал 27 точных передач с 31 (87%).
Довбик получил бал 6,8 от SofaScore и 6,1 от WhoScored. На его счету ни одного удара, одна выигранная верховая борьба и 12 точных пасов с 16 (75%).
Для Цыганкова этот матч был 22 в текущем чемпионате, а для Довбика – 25.
"Жирона" находится на втором месте Ла Лиги с семью очками отставания от "Реала". Следующий матч команда проведет 9 марта против "Осасуны".
Популярное сейчас
- Вернидуб - о втором голе Шахтера: Не надо поднимать и гладить соперника
- Вопреки фейр-плей вопреки фейр-плей. Шахтер впереди в игре с Кривбассом благодаря скандальному голу
- Кубок мира по биатлону. Сборную Украины впервые в истории сняли с эстафеты Кубка мира в миксте
- Кубок Англии. Челси – Лидс 3:2. Мудрик забивает — синие шагают в четвертьфинал
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО
- Мое сердце разбито. Погба эмоционально отреагировал на свою дисквалификацию. ФОТО