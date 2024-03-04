Лунин получил благодарность за помощь Силам Обороны Украины

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин активно помогает украинской армии в войне с российскими оккупантами.

Вратарь получил благодарность от специального военного подразделения "Вовкулаки". Об этом сообщила супруга футболиста Анастасия.

Военные отметили Лунина за системную поддержку, активную общественную позицию, преданность идеалам борьбы за будущее Украины и весомый вклад в укрепление Сил Обороны Украины.

Напомним, в этом сезоне украинский кипер провел 20 матчей за "Реал" во всех турнирах, пропустил 16 голов и 9 раз сохранил ворота сухими.

Читайте также Будущее Лунина снова под вопросом

Скриншот: instagram.com/a.nastasica