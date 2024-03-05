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Ярмолюк: Буду доказывать тренеру Брентфорду, что я должен быть на поле

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В последнее время украинец получает мало игрового времени

Ярмолюк: Буду доказывать тренеру Брентфорду, что я должен быть на поле

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк прокомментировал свое игровое время в команде.

- 15 матчей подряд вы играли в АПЛ, выходили в основе или на замену против "Ливерпуля" и "Сити" вы остались в запасе. Как это воспринимается после столь удачного отрезка?

– Конечно, хочется играть. Но не мне решать. Я работаю очень упорно и буду доказывать тренеру, что я должен быть на поле и помогать команде.

– Было ощущение, что вы уже привыкли играть, быть на поле еженедельно?

- Конечно, привык. Очень приятно играть в каждом матче, получать опыт. Это невероятно, – сказал Ярмолюк в интервью Setanta Sports.

В нынешнем сезоне Ярмолюк провел 19 матчей за "Брентфорд" во всех турнирах.

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Алина Ерофеева
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