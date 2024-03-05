Ярмолюк: Буду доказывать тренеру Брентфорду, что я должен быть на поле

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк прокомментировал свое игровое время в команде.

- 15 матчей подряд вы играли в АПЛ, выходили в основе или на замену против "Ливерпуля" и "Сити" вы остались в запасе. Как это воспринимается после столь удачного отрезка?

– Конечно, хочется играть. Но не мне решать. Я работаю очень упорно и буду доказывать тренеру, что я должен быть на поле и помогать команде.

– Было ощущение, что вы уже привыкли играть, быть на поле еженедельно?

- Конечно, привык. Очень приятно играть в каждом матче, получать опыт. Это невероятно, – сказал Ярмолюк в интервью Setanta Sports.

В нынешнем сезоне Ярмолюк провел 19 матчей за "Брентфорд" во всех турнирах.