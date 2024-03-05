"Я собрал вещи и сказал: идите в жопу - и мне сделали зарплату 1000 долларов", - Лугачов вспомнил свой период в московском Спартаке

Экс-футболист Егор Лугачев вспомнил период своей карьеры в московском "Спартаке", в системе которого он находился с 2005 по 2010 годы.

– В 16 лет Вы попали в московский "Спартак", хотя Вами тогда также интересовалось киевское " Динамо ". Что это была за история?

– Начну с того, что лет в 12-13 я был на просмотре в академии "Динамо". Тогда для меня это был космос. Впечатление такое, что попал в мадридский "Реал". Туда брали самых крутых футболистов со всей Украины. Однако лично мне сказали, что я не тот футболист, о котором надо вообще что-то говорить. Типа не уровень академии и т.д.

Затем я хорошо себя показал в сборной Украины U-16 под руководством Игоря Валентиновича Жабченко. Он нашел ко мне подход, поверил и дал шанс, которым я на 100% воспользовался. Мною заинтересовались несколько клубов, среди которых ближайшими были "Динамо" и "Спартак".

– Так что все же сыграло в пользу "Спартака"?

– Я, честно говоря, тогда ничего не решал. У меня был разговор с директором академии Станиславом Александровичем Кочубинским. Он объяснил, что мои перспективы в Киеве – это "Динамо-3". А в "Спартак" меня готовы были брать сразу в дубль, который был под первой командой.

– "Спартак" предложил за Вас большую сумму?

– Да. Насколько я знаю, это было 50 тысяч долларов.

– Какая зарплата у Вас была в "Спартаке"?

– Я приехал на зарплату в 500 долларов. Там еще сложилась такая ситуация, что меня полгода не могли заявить. Потому что, во-первых, я был легионером, а во-вторых, несовершеннолетним. Мне постоянно говорили: "Две недели, и все сделаем". И так полгода, может и больше. Я собрал вещи и сказал: "Идите в жопу". И мне сделали зарплату 1000 долларов, чтобы я остался.