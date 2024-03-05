Украинский голкипер признан лучшим вратарем первого тура чемпионата Узбекистана

Украинский голкипер "Андижана" Игорь Литовка признан лучшим вратарем 1-го тура чемпионата Узбекистана.

В матче против АГМК украинец принес своей команде ничью – он сделал 4 сейва и оставил свои ворота в неприкосновенности (0:0).

Литовка совершил 4 сейва и сохранил свои ворота сухими – 0:0.

Отдельно отмечается двойной сейв на 40-й минуте матча, когда Игорь сначала отразил удар головой от полузащитника АГМК Иракли Рухадзе, а затем не дал ему забить на добивании.

35-летний Литовка перешел в "Андижан" в феврале 2023-го и с того момента провел за команду 27 матчей, в которых пропустил 24 гола и 12 игр сыграл на ноль.