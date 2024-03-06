Яремчук получил повреждение в матче с Реалом, его участие в ближайшем поединке под вопросом
Украинец пока что не тренируется с командой
фото из свободных источников
Украинский форвард "
Как сообщает Plaza Deportiva, украинец все еще не приступил к тренировкам со своей командой и его участие в следующем матче с "Хетафе", который пройдет 9 марта, под вопросом.
Напомним, что в игре с "Реалом" Яремчук вышел в старте, на 30-й минуте забил гол, а на 57-й был заменен, потому что почувствовал дискомфорт.
Всего в текущем сезоне в составе "Валенсии" Яремчук забил 4 гола в 22 матчах.
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Источник:Plaza Deportiva
Опубликовал: Михаил Черныш
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