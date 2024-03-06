  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Яремчук получил повреждение в матче с Реалом, его участие в ближайшем поединке под вопросом
В тренде

Яремчук получил повреждение в матче с Реалом, его участие в ближайшем поединке под вопросом

Наши за границей
Обновлено

Украинец пока что не тренируется с командой

Яремчук получил повреждение в матче с Реалом, его участие в ближайшем поединке под вопросом

фото из свободных источников

Новина українською

Украинский форвард "Валенсии" Роман Яремчук получил небольшое повреждение в матче Ла лиги с "Реалом" (2:2).

Как сообщает Plaza Deportiva, украинец все еще не приступил к тренировкам со своей командой и его участие в следующем матче с "Хетафе", который пройдет 9 марта, под вопросом.

Напомним, что в игре с "Реалом" Яремчук вышел в старте, на 30-й минуте забил гол, а на 57-й был заменен, потому что почувствовал дискомфорт.

Всего в текущем сезоне в составе "Валенсии" Яремчук забил 4 гола в 22 матчах.

По теме
yellow-arrow
Лунин выйдет в старте Реала на ответный матч ЛЧ с Лейпцигом
yellow-arrow
Реал Мадрид – РБ Лейпциг. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов
yellow-arrow
Вьюнник на правах свободного агента перешел из Шахтера в Лехию
Роман Яремчук Валенсия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Plaza Deportiva
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости