Яремчук получил повреждение в матче с Реалом, его участие в ближайшем поединке под вопросом

Украинский форвард " Валенсии " Роман Яремчук получил небольшое повреждение в матче Ла лиги с "Реалом" (2:2).

Как сообщает Plaza Deportiva, украинец все еще не приступил к тренировкам со своей командой и его участие в следующем матче с "Хетафе", который пройдет 9 марта, под вопросом.

Напомним, что в игре с "Реалом" Яремчук вышел в старте, на 30-й минуте забил гол, а на 57-й был заменен, потому что почувствовал дискомфорт.

Всего в текущем сезоне в составе "Валенсии" Яремчук забил 4 гола в 22 матчах.