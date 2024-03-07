Ярмолюк: Пока что больше всего запомнился матч с Арсеналом
Украинский хавбек высказался об адаптации в АПЛ
Фото: Getty Images
Полузащитник "Брентфорда" и молодежной сборной Украины U-21 Егор Ярмолюк поделился впечатлениями от дебютного сезона в АПЛ.
"Можно сказать, что я уже привык в каждом матче АПЛ выходить на поле. Не вышел в играх с "Манчестер Сити" и "Ливерпулем"? Решать тренеру, а я буду доказывать свой уровень. Я все равно получаю опыт - это невероятно.
Больше всего за этот отрезок запомнился матч с "Арсеналом", когда я вышел в основе. Поменялись потом футболками с Зинченко. Я считаю, что "Брентфорд" может давать бой топ-командам, как мы это сделали в игре с "Манчестер Сити". В прошлом сезоне даже дважды у них выиграли", - сказал Ярмолюк в интервью Setanta Sports.
В нынешнем сезоне 20-летний Ярмолюк провел 19 матчей за "Брентфорд" во всех турнирах.
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