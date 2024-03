Забарный претендует на звание лучшего игрока месяца в Борнмуте

"Борнмут" начал голосование за лучшего игрока месяца в команде по итогам февраля.

В четверке претендентов оказался и 21-летний украинский центрбек Илья Забарный. Конкурентами украина являются защитники Маркос Сенеси и Адам Смит, а также полузащитник Льюис Кук.

В минувшем месяце Забарный отыграл все шесть матчей с первой и до последней минуты. Всего на счету Ильи 31 поединок в текущем сезоне во всех турнирах.

Проголосовать за украинского футболиста можно здесь.

Напомним, сейчас "Борнмут" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Four players nominated for February's award ????



Have your say below and vote for your @MMJBournemouth Player of the Month ???? pic.twitter.com/5qbrgqmkx6