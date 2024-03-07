Забарный претендует на звание лучшего игрока месяца в Борнмуте
За украинца еще можно проголосовать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Борнмут" начал голосование за лучшего игрока месяца в команде по итогам февраля.
В четверке претендентов оказался и 21-летний украинский центрбек Илья Забарный. Конкурентами украина являются защитники Маркос Сенеси и Адам Смит, а также полузащитник Льюис Кук.
В минувшем месяце Забарный отыграл все шесть матчей с первой и до последней минуты. Всего на счету Ильи 31 поединок в текущем сезоне во всех турнирах.
Проголосовать за украинского футболиста можно здесь.
Напомним, сейчас "Борнмут" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Four players nominated for February's award ????— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) March 6, 2024
Have your say below and vote for your @MMJBournemouth Player of the Month ???? pic.twitter.com/5qbrgqmkx6
Популярное сейчас
- Экс-тренер Шахтера может возглавить Манчестер Юнайтед
- Везет Мадриду. Реал — РБ Лейпциг 1:1. Видео голов и обзор матча
- И победили, и отдохнули. Ман Сити — Копенгаген 3:1. Видео голов и обзор матча
- Стали известны оценки украинцев Жироны за матч против Мальорки: у Цыганкова больший балл, чем у Довбика
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО