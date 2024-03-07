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Забарный претендует на звание лучшего игрока месяца в Борнмуте

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За украинца еще можно проголосовать

Забарный претендует на звание лучшего игрока месяца в Борнмуте

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Борнмут" начал голосование за лучшего игрока месяца в команде по итогам февраля.

В четверке претендентов оказался и 21-летний украинский центрбек Илья Забарный. Конкурентами украина являются защитники Маркос Сенеси и Адам Смит, а также полузащитник Льюис Кук.

В минувшем месяце Забарный отыграл все шесть матчей с первой и до последней минуты. Всего на счету Ильи 31 поединок в текущем сезоне во всех турнирах.

Проголосовать за украинского футболиста можно здесь.

Напомним, сейчас "Борнмут" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Борнмут Илья Забарный
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Источник:
ФК Борнмут
Опубликовал: Алина Ерофеева
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