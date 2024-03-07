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Яремчук вернулся к тренировкам с Валенсией

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Украинец будет готов к матчу с Хетафе

Яремчук вернулся к тренировкам с Валенсией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский форвард "Валенсии" Роман Яремчук получил небольшое повреждение в матче Ла лиги с "Реалом" (2:2).

Как сообщали испанские СМИ, в среду, 6 марта, украинец еще не тренировался с командой.

Однако, по информации Plaza Deportiva, уже сегодня украинский футболист уже возобновил тренировки в общей группе "летучих мышей".

Издание отмечает, что Роман готов сыграть в матче 28-го тура Ла Лиги против "Хетафе", который состоится в субботу, 7 марта.

Напомним, что в игре с "Реалом" Яремчук вышел в старте, на 30-й минуте забил гол, а на 57-й был заменен, потому что почувствовал дискомфорт.

Всего в текущем сезоне в составе "Валенсии" украинец забил 4 гола в 22 матчах.

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Роман Яремчук Валенсия
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Источник:
Plaza Deportiva
Опубликовал: Михаил Черныш
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