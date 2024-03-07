Яремчук вернулся к тренировкам с Валенсией
Украинец будет готов к матчу с Хетафе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский форвард "
Как сообщали испанские СМИ, в среду, 6 марта, украинец еще не тренировался с командой.
Однако, по информации Plaza Deportiva, уже сегодня украинский футболист уже возобновил тренировки в общей группе "летучих мышей".
Издание отмечает, что Роман готов сыграть в матче 28-го тура Ла Лиги против "Хетафе", который состоится в субботу, 7 марта.
Напомним, что в игре с "Реалом" Яремчук вышел в старте, на 30-й минуте забил гол, а на 57-й был заменен, потому что почувствовал дискомфорт.
Всего в текущем сезоне в составе "Валенсии" украинец забил 4 гола в 22 матчах.
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