Даниил Бескоровайный: Очень рады, что наши фаны возвращаются на трибуны
О подготовке к Оболони и не только
Фото: ФК Кривбас
Защитник криворожского "Кривбасса" Даниил Бескоровайный поделился мыслями о субботнем домашнем матче 20 тура УПЛ против киевской "Оболони".
- Даниил, насколько повлияла неудача в предыдущем туре на команду?
- Конечно, проигрывать никто не хотел. Но так сложился матч, что при счете 2:1 получили удаление. Все очень расстроились и не сумели в меньшинстве найти свою игру.
- Следующий соперник - неуступчивая "Оболонь". Что можешь сказать об этой команде?
- Да, уже разобрали оппонента. Команда очень хорошая в плане обороны, играют компактно. Изучаем их слабые места и анализируем факторы, которые могут принести нам успех.
- Сыграем с болельщиками на трибунах. Команда настраивается на игру с двойной мотивацией?
- Мы очень рады, что наши фаны возвращаются на трибуны. Дай Бог, сыграем без сирен и все получат удовольствие от футбола. Сделаем все, чтобы порадовать их положительным результатом.
"Кривбасс" сыграет с "Оболонью" 9-го марта в 18:00.
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