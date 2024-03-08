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Даниил Бескоровайный: Очень рады, что наши фаны возвращаются на трибуны

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О подготовке к Оболони и не только

Даниил Бескоровайный: Очень рады, что наши фаны возвращаются на трибуны

Фото: ФК Кривбас

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Защитник криворожского "Кривбасса" Даниил Бескоровайный поделился мыслями о субботнем домашнем матче 20 тура УПЛ против киевской "Оболони".

- Даниил, насколько повлияла неудача в предыдущем туре на команду?

- Конечно, проигрывать никто не хотел. Но так сложился матч, что при счете 2:1 получили удаление. Все очень расстроились и не сумели в меньшинстве найти свою игру.

- Следующий соперник - неуступчивая "Оболонь". Что можешь сказать об этой команде?

- Да, уже разобрали оппонента. Команда очень хорошая в плане обороны, играют компактно. Изучаем их слабые места и анализируем факторы, которые могут принести нам успех.

- Сыграем с болельщиками на трибунах. Команда настраивается на игру с двойной мотивацией?

- Мы очень рады, что наши фаны возвращаются на трибуны. Дай Бог, сыграем без сирен и все получат удовольствие от футбола. Сделаем все, чтобы порадовать их положительным результатом.

"Кривбасс" сыграет с "Оболонью" 9-го марта в 18:00.

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Кривбасс (Кривой Рог) Оболонь (Киев) Даниил Бескоровайный
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Игорь Семйон
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