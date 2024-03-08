Лунин – второй лучший кипер текущего сезона ЛЧ по проценту сейвов

Украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин является одним из лидеров рейтинга по процентному соотношению сделанных сейвов в текущем Лиге чемпионов среди вратарей, которые провели хотя бы два матча.

По данным WyScout, его процент сейвов составляет 85%. Он уступает только Яну Зоммеру из "Интера".

Отметим, что у Лунина 4 игры в текущем сезоне ЛЧ, он пропустил 3 гола и в двух поединках отстоял на ноль.

Топ-5 выглядит следующим образом:

1. Ян Зоммер ("Интер") – 89.47%;

2. Андрей Лунин ("Реал") – 85%;

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3. Грегор Кобель ("Боруссия" Д) – 84%;

4. Ник Поуп ("Ньюкасл") – 83.87;

5. Мануэль Нойер ("Бавария") – 80%.