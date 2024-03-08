Лунин – второй лучший кипер текущего сезона ЛЧ по проценту сейвов
Украинец уступает только Яну Зоммеру
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский голкипер "
По данным WyScout, его процент сейвов составляет 85%. Он уступает только Яну Зоммеру из "Интера".
Отметим, что у Лунина 4 игры в текущем сезоне ЛЧ, он пропустил 3 гола и в двух поединках отстоял на ноль.
Топ-5 выглядит следующим образом:
1. Ян Зоммер ("Интер") – 89.47%;
2. Андрей Лунин ("Реал") – 85%;
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3. Грегор Кобель ("Боруссия" Д) – 84%;
4. Ник Поуп ("Ньюкасл") – 83.87;
5. Мануэль Нойер ("Бавария") – 80%.
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