Все-таки не травма. Яремчук в третий раз подряд выйдет в старте Валенсии

В рамках 28 тура чемпионата Испании "Валенсия" сыграет против "Хетафе". Несмотря на слухи о травме Романа Яремчука, он появится в основном составе "лос чес".

Для украинца это будет третий матч подряд в старте "Валенсии". В общей сложности на его счету четыре гола в 22 поединках за команду Барахи.

Перед этим матчем “лос чес” занимают девятое место в Ла Лиге, а “Хетафе” идет на 11 позиции. Между командами разрыв составляет два очка.

Встреча стартует в 15.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.