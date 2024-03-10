  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лунин - в старте на матч с Сельтой
В тренде

Лунин - в старте на матч с Сельтой

Наши за границей

Куртуа еще не готов

Лунин - в старте на матч с Сельтой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Андрей Лунин выйдет в стартовом составе на матч 28 тура против "Сельты".

Украинский кипер проведет свой 22-й матч за "сливочных" в этом сезоне. На его счету 17 пропущенных мячей и 9 клиншитов.

Поединок начнется в 19:30. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции.

По теме
yellow-arrow
Коваленко в игре против Милана: известны оценки украинца
yellow-arrow
Реал Мадрид – Сельта Виго. АУДИО онлайн трансляция матча 28-го тура чемпионата Испании
yellow-arrow
Матчи Соболя и Кухаревича. Играли ли сегодня украинцы?
Реал (Мадрид) Сельта (Виго) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости