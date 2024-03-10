Лунин - в старте на матч с Сельтой

Андрей Лунин выйдет в стартовом составе на матч 28 тура против "Сельты".

Украинский кипер проведет свой 22-й матч за "сливочных" в этом сезоне. На его счету 17 пропущенных мячей и 9 клиншитов.

Поединок начнется в 19:30. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции.