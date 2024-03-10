Лунин - в старте на матч с Сельтой
Куртуа еще не готов
Getty Images / Global Images Ukraine
Андрей Лунин выйдет в стартовом составе на матч 28 тура против "Сельты".
Украинский кипер проведет свой 22-й матч за "сливочных" в этом сезоне. На его счету 17 пропущенных мячей и 9 клиншитов.
Поединок начнется в 19:30. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции.
????✅ Our starting ????????!— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) March 10, 2024
???? @RCCeltaEN #RealMadridCelta pic.twitter.com/CXE4y5ywrl
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Источник:twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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