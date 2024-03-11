Украинский хавбек отличился забитым голом в Европе

10 марта состоялся матч 23-го тура первой лиги Польши, в котором "Лехия" на выезде встречалась с "Подбескидзе".

Гости одержали победу со счетом 2:1, а один из голов забил украинец Иван Желизко. Это его второй гол в текущем сезоне.

Также стоит отметить, что Богдан Сарнавский отстоял в воротах весь поединок, полузащитник Максим Хлань провел на поле почти весь матча (его заменили на 90+3 минуте). Форвард Богдан Вьюнник оказался вне заявки команды.

Благодаря этой победе "Лехия" вышла не первую строчку турнирной таблицы, набрав 44 балла.