Украинский хавбек отличился забитым голом в Европе
Иван Желизко помог своей команде одержать победу
фото из свободных источников
10 марта состоялся матч 23-го тура первой лиги Польши, в котором "Лехия" на выезде встречалась с "Подбескидзе".
Гости одержали победу со счетом 2:1, а один из голов забил украинец Иван Желизко. Это его второй гол в текущем сезоне.
Также стоит отметить, что Богдан Сарнавский отстоял в воротах весь поединок, полузащитник Максим Хлань провел на поле почти весь матча (его заменили на 90+3 минуте). Форвард Богдан Вьюнник оказался вне заявки команды.
Благодаря этой победе "Лехия" вышла не первую строчку турнирной таблицы, набрав 44 балла.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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